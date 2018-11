Fabian Hambüchen & Freundin Nina: Süße Neuigkeiten!

Ex-Turnstar Fabian Hambüchen (31) ist total verliebt in eine neue Freundin Nina und denkt sogar schon an Familienplanung...

Der ehemalige Kunstturner und "Ninja Warrior Promi-Special"- Teilnehmer (23.11, 20:15 Uhr, ) Fabian Hambüchen (31) beendet 2017 seine Karriere als Profi-Sportler und mit ihr auch gleich seine Beziehung zu Freundin Marcia Ev. Trotz Verlobung und gemeinsamer Zukunftspläne zerbrach ihr Glück nach zwei Jahren. "Nach jeder Beziehung weißt du eben wieder ein Stück mehr, was du nicht willst. Leider gab es bei den letzten Beziehungen immer Gründe, wo ich wusste, das wird so auf Dauer nicht funktionieren. Vor allem die Lebensvorstellungen waren doch sehr unterschiedlich", erzählt der 31-Jährige im Interview mit der Bunten. Nach seinem Karriereende finge bei ihm jetzt ein neues Leben an. "Ich glaube, ich muss mich erstmal selbst finden und ankommen", betont Fabian. Der Sportler wolle sich jetzt erstmal auf sein Studium an der Sporthochschule Köln konzentrieren. Wie schön, dass ausgerechnet dort seine Pläne durchkreuzt wurden.

Fabian Hambüchen und Marcia Ev: Trennung nach "The Story of my Life"

Fabian Hambüchen: "Ich bin ganz entspannt."

Denn Fabian Hambüchen hat seit ein paar Monaten eine neue Freundin: Nina. Und genau wie er studiert die 21-Jährige Sportwissenschaften an der Sporthochschule in Köln. Klar, dass die Beiden auf Anhieb Gemeinsamkeiten bei sich entdecken. Und das scheint den 31-Jährigen gerade auf Wolke sieben zu katapultieren. So sehr, dass er seine neue Flamme Anfang November auf dem SportpresseBall in Frankfurt der Öffentlichkeit vorstellte. "Ich bin ganz entspannt. Für mich ist es ja nichts Besonderes", erzählt er über den Rummel um seine Person an dem Abend. "Für sie könnten es zu viele Eindrücke sein, aber sie macht das ganz souverän", lobt der Spitzenturner seine Nina.

Mit Freundin Nina ist Fabian sehr glücklich

Nach den ganzen gescheiterten Beziehungen, sehnt sich Fabian Hambüchen nach einer Konstanten in seinem Leben. Mit Nina scheint er die Richtige gefunden zu haben. "Wir verstehen uns super, lachen viel und sind sehr glücklich. Wir freuen uns auf alles, was kommt", sagt er. Klingt als käme da in nächster Zeit so einiges. Denn Fabian Hambüchen träumt schon lange davon, nach seiner anstrengenden Zeit endlich sesshaft zu werden. Und es sieht gut aus, denn sein eignes Haus in Wetzlar samt Fitnessraum, Saunabereich und Whirl-Pool ist gerade fertig geworden. Genug Platz also für ihn und seine Nina und sicherlich auch für den geplanten Nachwuchs. Schließlich wünscht sich Fabian schon lange eine eigene Familie, erzählte einst in einem Interview: "Mein Traum ist es, irgendwann mal zu heiraten, eine Familie zu gründen und glücklich in meinem Haus zu leben." Wie schön, dass er in seiner Nina nun endlich die Richtige gefunden hat.