Fall Maddie McCann: Die Todesursache steht fest

Die Nachricht erschütterte die Welt: Der Privatdetektiv Kevin Halligen, der sich um den Fall Maddie McCann kümmerte, starb unter mysteriösen Umständen. Nun wurde die Todesursache bekannt.

Daran starb der Ermittler im Fall Maddie McCann wirklich

Die Polizei fand fand Kevin Halligen vor über einer Woche tot und blutüberströmt in seinem Haus. Bisher standen die Ermittler vor einem Rätsel. Doch nun wurde bekannt, woran der 56-Jährige starb. Kevin Halligen starb an den Folgen einer Hirnblutung. Es gibt keine Anzeichen eines Angriffs. Das berichtet nun "The Sun".

Gerüchte um Alkoholmissbrauch

Kurz nach der Todemeldung von Kevin Halligen wurden spekuliert, ob der Ermittler betrunken gestürzt war und sich lebensgefährlich verletzt hatte. Der 56-Jährige soll nämlich laut Kollegen unter einem Alkoholproblem gelitten haben.