Familie Ritter: So geht es den Kindern heute
Die Kinder von Deutschlands wohl berüchtigtster TV-Familie sprechen offen über ihre Vergangenheit. Wie geht es Sara und Leon Ritter nach ihrer Kindheit in Köthen und welche Erinnerungen haben sie an Oma Karin?
Leon Ritter spricht offen wie nie über seine Kindheit.
© RTL
Eine Kindheit geprägt von Drogen, Gewalt und Alkohol – für viele unvorstellbar, für die Ritters aus Köthen traurige Realität. Seit über 30 Jahren begleitet stern TV die wohl bekannteste TV-Familie Deutschlands. In einer neuen Reportage kommen nun auch die jüngsten Ritters, Sara und Leon, ausführlich zu Wort. Sie schildern nicht nur die dramatischen Ereignisse ihrer Kindheit, sondern auch, wie sie heute leben.
Kindheit im Heim statt bei der Familie
Im Jahr 2012 kam es zu einer schicksalhaften Wendung: Beim Einkaufen mit ihrer Mutter griffen plötzlich Polizei und Jugendamt ein. Die Kinder wurden aus der Familie genommen und in ein Heim gebracht. „Wir haben alle geheult“, erinnert sich Sara rückblickend. Bruder Leon beschreibt das Erlebnis als „psychischen Knacks“, den er bis heute spürt.
Die Geschwister wurden voneinander getrennt, die Eltern ließen sich nur selten blicken. Für Experten ist klar: Ein solcher Bruch kann tiefe Narben hinterlassen. „Das ist eines der schlimmsten Erlebnisse, das man als Kind erleben kann“, erklärt Erziehungswissenschaftlerin Nina Kolleck in der Dokumentation.
Trotz der Härte hat Leon heute eine klare Sicht: „Wenn ich nicht ins Heim gekommen wäre, wäre ich jetzt in Köthen irgendwo in einer Gosse, wäre Drogen- oder alkoholabhängig.“ Stattdessen sieht er den Schritt als Rettung – auch wenn er nach wie vor mit den Folgen kämpft.
Erinnerungen an Oma Karin Ritter
An Oma Karin, die 2021 an Krebs starb, denken die Kinder sehr unterschiedlich zurück. Leon, damals noch sehr jung, erinnert sich kaum an sie. Für Sara dagegen war sie eine wichtige Bezugsperson: „Oma war der liebevollste und teilweise wichtigste Mensch in meiner Kindheit.“
Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr die gemeinsamen morgendlichen Kuschelmomente. Zum Geburtstag ihrer Großmutter lässt sie bis heute Luftballons steigen – und zündet dabei eine Zigarette an. Ein Ritual, das an Karins leidenschaftliches Rauchen erinnern soll.
So leben Sara und Leon heute
Heute wohnt Sara (23) mit ihrem Partner Patrick in Thüringen. Beide sind arbeitslos, suchen nach eigenen Angaben aber aktiv nach Jobs. Ihr großer Traum: ein eigenes Haus mit Hof. „Wir wollen das gemeinsam durchziehen“, betont sie.
Auch Leon hatte große Pläne: „Ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich es möchte.“ Doch kurz nach den Interviews folgte ein schwerer Rückschlag. Zusammen mit Halbschwester Jasmin und ihrem damaligen Freund griff er einen Mann mit Behinderung an und verletzte ihn schwer. Angeblich habe dieser Minderjährige bedrängt – Beweise gibt es bislang keine. Leon sitzt aktuell in Untersuchungshaft und wartet auf ein Urteil.
Traurige Nachrichten um Bruder Norman Ritter
Nicht nur die jüngsten Ritters kämpfen mit ihrer Vergangenheit – auch ihre älteren Brüder haben ein tragisches Schicksal. Anfang 2025 starb Norman Ritter im Alter von nur 45 Jahren. Schon lange litt er unter den Folgen seiner Alkoholsucht. In einem seiner letzten Interviews wirkte er stark betrunken und sprach offen über Suizidgedanken. Ärztliche Hilfe lehnte er zuletzt ab. Am 15. Januar 2025 verstarb er im Klinikum Köthen.