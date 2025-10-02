Familie Ritter: So geht es den Kindern heute

Auch Leon hatte große Pläne: „Ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich es möchte.“ Doch kurz nach den Interviews folgte ein schwerer Rückschlag. Zusammen mit Halbschwester Jasmin und ihrem damaligen Freund griff er einen Mann mit Behinderung an und verletzte ihn schwer. Angeblich habe dieser Minderjährige bedrängt – Beweise gibt es bislang keine. Leon sitzt aktuell in Untersuchungshaft und wartet auf ein Urteil.