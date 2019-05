Reddit this

Familienplanung: Sila Sahin denkt schon an ein drittes Baby!

Es dauert nicht mehr lange, bis Sila Sahin ihr zweites Baby in den Armen halten kann. Doch obwohl es noch nicht da ist, denkt sie sogar schon an weiteren Nachwuchs!

Im Juli 2018 brachte ihr erstes Kind zur Welt. Der kleine Elija hält seine Eltern ordentlich auf Trab! Und bald wird es noch wilder, denn das zweite Kind ist bereits unterwegs und soll im Juli zur Welt kommen.

Sila Sahin: Süßes Baby-Update!

Die Familienplanung ist nicht abgeschlossen

Obwohl das Baby noch nicht da ist, denken die 26-Jährige und ihr Ehemann Samuel Radlinger scheinbar sogar schon an weiteren Familienzuwachs! Sila würde sich nämlich sehr über ein Mädchen freuen, wie sie im Gespräch mit „BILD“ nun verriet. „Ich wäre echt neugierig, wie ein Mädchen von uns beiden wäre. So eine Mischung von uns beiden wäre auch mal spannend“, so die Schauspielerin. „Wenn wir keine Tochter kriegen, dann probieren wir’s nochmal!“

Zwischen dem zweiten und dritten Kind solle es aber dennoch eine größere Pause geben. Jetzt freut Sila sich erst einmal darauf, ihr zweites Baby bald in den Armen halten zu können. „Ich freue mich auf die Geburt und meinen eigenen Körper wiederzuhaben“, gesteht sie. „Ich freue mich aufs Kind und bin gespannt, wie war das mit zwei Kindern zu wuppen. Aber ich freue mich auch darauf, wieder eine schöne Jeans anzuziehen oder einen flachen Bauch zu haben.“