Ohje, diese Nachricht ist definitiv ein Schock für alle "Fantasy"-Fans! Bereits am vergangen Samstag wurde ein Konzert des Erfolgs-Duos frühzeitig beendet. Der Grund dafür: Fredi Malinowski fühlte sich gesundheitlich nicht wohl. Nun die nächste Hiobsbotschaft! Auch die kommenden Auftritte mussten abgesagt werden. Doch was fehlt dem Schlagerstar?

"Fantasy"-Fredi: Traurige Nachricht!

Obwohl "Fantasy" absolute Bühnen-Profis sind, musste das Erfolgs-Duo am vergangen Samstag einen herben Tiefschlag verkraften. Fredi fühlte sich gesundheitlich so schlecht, dass das "Fantasy"-Konzert frühzeitig beendet werden musste. Wie "schlager.de" berichtet, wurde Fredi von einem Arzt zu strikter Bettruhe aufgefordert. Dass dieser Zustand den Schlager-Star sichtlich mitnimmt, wird vor allem anhand eines "Facebook"-Posts deutlich. So schreibt er: "Ich bin untröstlich, denn ich will immer alles geben für meine Fans und liebe nichts mehr, als für Euch auf der Bühne zu stehen. Dass mir meine Gesundheit heute einen Strich durch die Rechnung macht, tut mir unendlich leid. Ich werde alles geben, dass ich schnell wieder fit werde und wir gemeinsam unsere für heute in Berlin geplante Party nachfeiern können." Ehrliche Worte, die sein Bedauern ausdrücken. Doch zum Glück, kann er sich auf seine treuen Fans verlassen...

"Fantasy"-Fredi: Seine Fans stehen ihm bei!

Das Fredis Anhänger voll und ganz hinter ihrem Idol stehen, wird vor allem anhand der aufbauenden Post-Kommentare deutlich. So schreiben sie: " Ich wünsche Dir Gute Besserung. Ich war bei Dir auf dem Konzert, habe da schon gesehen das es Dir nicht gut geht. Pass auf Dich auf!" sowie "Gute Besserung Freddy und werde ganz schnell wieder Gesund! Weiß man denn schon, wann das Konzert in Löbau nachgeholt wird? Liebe Grüße aus Neugersdorf." Ist zu hoffen, dass Fredi die Genesungswünsche erreichen werden...