Farmer Gerald & Anna Heiser: Trauriges Baby-Update!

Trauriges Baby-Update

In ihrer Instagram-Story berichtet Anna, dass sie gerade Flugtickets gekauft hat und zusammen mit Gerald nach Europa reisen wird. "Wir werden auch ein paar Sachen für unser Baby besorgen", verrät sie und legt im gleichen Atemzug auch eine traurige Beichte ab. "Allerdings muss ich zugeben, dass ich wirklich überfordert bin. Jedes Mal, wenn ich etwas kaufen will, gehe ich erst mal von der Seite runter, weil... ich kann das nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie überfordert." Trotzdem will Anna sich davon nicht beirren lassen. "Ich hoffe, das wird sich schon legen. Vielleicht ist es einfach noch, dass ich nicht so einen krassen Nestbau-Trieb hab", erklärt sie.