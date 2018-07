Fast gestorben: Familie bangte um Silvia Wollnys Leben!

Reddit this

Es ist inzwischen neun Jahre her, dass während ihres Urlaubs in der Türkei eine schreckliche Erfahrung machen mussten. kippte plötzlich um und ihre Familie bangte um ihr Leben. „Ich lag schon in einem Leichensack. Wie durch einen hellen Sog bin ich nach oben geschwebt und habe Dieter und meine Kinder gesehen, dann bin ich wieder auferstanden“, erzählte sie damals im Gespräch mit „BILD“.

Silvia hatte eine Nahtoderfahrung

Diesen Tag wird die 53-Jährige so schnell nicht mehr vergessen. Kein Wunder: Nach ihrer Nahtoderfahrung feiert sie zweimal im Jahr Geburtstag. Ihre Töchter Sarafina und Sylvana erinnern sich nun mit einer rührenden Geste an den aufwühlenden Tag zurück. "Liebe Mama, heute vor genau neun Jahren haben wir dich fast verloren. Es ist, als wenn es gestern gewesen wäre. Und ganz oft, wenn ich dich einfach anschaue, muss ich daran denken, dass du fast nicht mehr bei uns wärst", schreibt Sylvana. Und auch Sarafina meldet sich an diesem Tag zu Wort: "Du bist eine Kämpferin und hast dich ins Leben zurückgekämpft. Für die Welt bist du irgendjemand – doch für uns bist du die beste Mama, die man sich nur wünschen kann.“

Um die „Wiedergeburt“ ihrer Mutter zu feiern, reisen die Wollnys sogar immer wieder an den Ort des Geschehens. Aktuell sind sie wieder dort, um einen einzigartigen Urlaub mit Silvia zu genießen.