Faye Montana: Speed Beauty! Ihre Tipps für ein schnelles Makeover!

Du willst so frisch aussehen wie Faye Montana? Kein Problem! Wir haben hier für dich ihre ganz persönlichen Tipps für ein rasant Makeover, sodass du im Handumdrehen aussiehst, als hättest du gerade ein -Treatment hinter dir...

Model Elsa Hosk: Ihre 3 Beauty-Strategien um den Sommer-Glow zu bewahren!

Wallemähne

"Ich habe Glück, da ich von Natur aus immer Beach-Waves habe. Keine Ahnung, woher die kommen. Mein Problem: Meine Haare werden sehr schnell knotig, darum benutze ich viel Conditioner. Und zwar nach jeder Haarwäsche, damit die Haare gesund bleiben. Allerdings wasche ich meine Haare nicht täglich, sondern nur jeden zweiten Tag. Täglich zu waschen ist eher schlecht, da die Haare dann an Kraft verlieren und schnell fettig werden. Mein Tipp für eine Wallemähne: lufttrocknen lassen. Spart auch Zeit!"

Shiny nails

"Ins Nagelstudio gehen ist voll okay, aber man muss hin und wieder eine Pause machen, damit die eigenen Nägel sich wieder stärken. Generell mag ich leicht schimmernde Nägel, aber nicht mit Glitzer, das ist mir zu viel. Wer kein Geld oder keine Zeit fürs Nagelstudio hat, kann zu shiny Lacken greifen. Die wirken durch ihre Struktur so, als ob man verschiedene Lacke miteinander kombiniert. Richtig cool und durch den Effekt eine echte Zeitersparnis."

Natural glow

"Ich schminke mich gern mit einem natürlichen Glow. Dafür benutze ich wirklich immer Highlighter. Der Teint wirkt dadurch frisch, und vor allem geht es super schnell, weil man keine tausend Make-up-Schichten auftragen muss. Und man sieht wacher aus als nur mit Tagescreme. Einfach mit einem Pinsel im Gesicht verteilen. Wer mag, kann auch nur einzelne Partien betonen – wie Wangenknochen, Nasenrücken oder Augeninnenwinkel."

Minimalism

"Wenn man echt keine Zeit zum Schminken hat oder einem null nach Make-up ist, sollte man trotzdem auf zwei Dinge nicht verzichten: eine Wimpernzange und einen Lipbalm. Allein die Wimpern in Form zu bringen macht so viel für einen schönen Look. Mein absolutes Beauty-Must-have! Dann noch ein paar Tupfen Lipbalm auftragen und fertig ist der schnellste Beauty- Look der Welt. Und ich finde, man sieht 30-mal besser aus. Auch beim Sport ist der natürlichste Look von allen super praktisch."

Überzeugt? Dann haben wir hier ein paar Produkte für dich zusammengestellt:

So pflegst du deine Hände perfekt!