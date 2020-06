In Feierlaune: So schick war die GZSZ-Weihnachtsfeier

Auf seiner Instagram-Seite postete Felix van Deventer diesen coolen Schnappschuss von sich und seinen Kollegen. Nach der ganzen harten Arbeit in diesem Jahr, haben sich die Schauspieler den spaßigen Abend auch definitiv verdient.

Auch Jörn Schlönvoigt lud ein Foto des Abends auf seiner Facebook-Seite hoch. Dort präsentierte er sich neben Nadine Menz, Rona Özkan und Elena Garcia Gerlach als stolzer Hahn im Korb.



Nur von seiner „schrecklichen Frisur“ scheinen die Fans nicht so beeindruckt zu sein. Mit so viel Gel in den Haaren kennt man den 29-Jährigen normalerweise auch nicht, aber wir drücken mal ein Auge zu - Es gab ja schließlich auch einen feierlichen Anlass.