Felix van Deventer: Baby-Geschlecht enthüllt!

könnte momentan kaum glücklicher sein! Der „ “-Teilnehmer und seine Freundin Antje Zinnow erwarten ihr erstes Kind.

Felix van Deventer wünscht sich ein Mädchen

Im australischen Dschungel ließ der 22-Jährige erstmals die Baby-Bombe platzen und verriet auch, dass er sich ein kleines Mädchen wünscht. Nun ist auch bekannt, ob dieser Traum in Erfüllung gehen wird. Laut „BILD“ erwartet der GZSZ-Star tatsächlich eine Tochter. Sie soll im Juli das Licht der Welt erblicken.

In einem Interview mit „Explosiv“ verriet die werdende Mama übrigens, dass das Kind ungeplant gewesen sei. "An sich war das Baby nicht geplant, aber trotzdem freuen wir uns total", gestand die 22-Jährige. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis die beiden ihre kleine Prinzessin in den Armen halten können.