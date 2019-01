Felix van Deventer: Baby-News! Er wird Vater

Reddit this

Im lassen die ja gerne mal das eine oder andere Geheimnis ans Licht. So auch . Er und seine Freundin erwarten ein Baby!

Felix van Deventer: Baby-Überraschung

Die süße Baby-Bombe lässt Felix van Deventer am Lagerfeuer platzen. Und dass, obwohl er eigentlich gar nicht darüber reden wollte. Als er mit einen Ausflug aufs Klo machte, kam das Thema auf die kleine Familie des Italieners. Da schwieg Felix aber noch. "Ich würde gerne darüber sprechen, aber ich darf noch nicht", erklärte er noch zurückhaltend. Doch schon am Lagerfeuer hat er diesen Vorsatz wieder vergessen.

Felix kann sich nicht mehr zurückhalten und schreibt mit seinem Schuh etwas in die Erde. Tja, und Domenico liest es sofort vor: "Baby?"

Die Antwort des GZSZ-Stars ist ein dickes Grinsen. Und Domenico kann seine Freude für seinen Buddy nicht mehr verstecken. "Baby? Du? Wie bitte? Ernsthaft? Digga, wie geil ist das denn!"

Das ist die Freundin von Felix van Deventer

Doch wer ist eigentlich die Freundin des Serienstars? Die Liebste von Felix van Deventer ist Antje und 22 Jahre alt. Das Paar ist erst seit dem vergangegen Jahr zusammen. Im Juli feierten sie ihr -Debüt. Sie ist offenbar die große Liebe des 22-Jährigen. Das bestätigt er auch ganz verknallt im Camp: "Ich würde so gerne meiner Freundin sagen, wie sehr ich sie liebe. Das ist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Mit der ich Kinder haben werde." Tja, dieser Traum geht jetzt in Erfüllung...