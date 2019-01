Felix van Deventer: Erste Worte nach dem Dschungelcamp-Finale

Am Ende musste sich gegen sie geschlagen geben: Am gestrigen Samstagabend gewann " "- das große Finale des Dschungelcamps!

Vor Camp-Kollegen landete Felix van Deventer auf dem rühmlichen zweiten Platz - jetzt äußerte er sich ganz offen über das Finale und die neue Dschungelkönigin!

Felix van Deventer: Deshalb konnte er Evelyn Burdecki nicht gratulieren

Zurück in der Freiheit zog der GZSZ-Star gegenüber Promiflash ein erstes Resümee über die vergangenen zwei "IBES"-Wochen:

"Ich bin sehr kaputt. Ich habe keine Energie. Ich habe Hunger. Aber ich bin so froh und es ist unbeschreiblich: Ich wurde Zweiter. Ich bin immer noch fassungslos."

Und auch mit einem will der Schauspieler aufräumen - mit der Annahme, dass er Siegerin nicht gratuliert habe!

So gönne er der neuen Dschungelkönigin ihren Sieg und habe nur eine Ansage von bekommen:

"Na klar, ich wurde dann sofort rausgezerrt. Aber ich habe sie jetzt schon gesehen, habe ihr gratuliert und sie hat es einfach verdient", erklärt Felix van Deventer.

Nach seiner Zeit im australischen urwald freue er sich jetzt vor allem auf eines: Auf seine schwangere Freundin Antje!

"Ich denke, so in etwa anderthalb Stunden kann ich mit meiner Freundin facetimen – bis dahin habe ich wohl mein Handy wieder. Ich freu mich so, ihre Stimme zu hören", so der GZSZ-Star gegenüber Promiflash, "Ich freue mich auf ihren Bauch, wie viel der Bauch gewachsen ist!"

Nach dem Dschungelcamp: So viel hat Felix van Deventer abgenommen

Im Gegensatz zu seiner Liebsten wartet Felix van Deventer nach zwei Wochen Bohnen und Reis dagegen mit einer deutlich schmaleren Taille auf:

"Ja, halt dich fest. Ich habe elf Kilo abgenommen", verkündet der Schauspieler stolz.