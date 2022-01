Felix van Deventer: Fremdgeh-Beichte von dem GZSZ-Star!

Dann wurde ihm die Frage gestellt, weshalb ein Seitensprung mit Frauen okay wäre, aber mit Männern nicht. "Absolut keinen Plan. Ich glaube, das ist ein Ego-Ding", so der GZSZ-Star weiter. Sein Serienkollege Nassim Avat sieht das etwas anders. "Also ich würde das nicht cool finden, wenn meine Freundin jetzt was mit einer Frau hätte. Das würde ich genauso schlimm finden irgendwie", sagt der Kian-Darsteller.

