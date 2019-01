Felix van Deventer: GZSZ-Ausstieg? Jetzt spricht RTL Klartext

Vom Schauspieler zum Dschungelprinz! sicherte sich vergangene Woche im " " den zweiten Platz. Hat der jetzt die Schnauze voll von seiner "GSZ"-Rolle?

Jonas und Sophie verlassen den Kolle-Kiez

Die Soap-Vorschau sorgt derzeit für Spekulationen. Aktuell ist Felix' Rolle Jonas happy mit Sophie Lindh (Lea Marlen Woitack). Die beiden suchen bereits nach einer gemeinsamen Wohnung. Doch ihr Liebesglück steht unter keinem guten Stern. Sophie wird ins Kürze wegen ihres Jobs nach Singapur auswandern - und Jonas begleitet sie. Bedeutet das das endgültige Serien-Aus?

Felix van Deventer: Hochzeits-Hammer!

Das sagt RTL zu den Gerüchten

Nein! gab bereits Entwarnung. Jonas ist lediglich mit nach Asien gereist, damit Felix zwei Wochen am "Dschungelcamp" teilnehmen kann. "Felix van Deventer steht schon in Kürze wieder vor den GZSZ-Kameras", bestätigte RTL-Sprecher Frank Pick. Jedoch hat seine Rückkehr auch Schattenseiten: "Die Liebe zwischen Jonas und Sophie wird in die Brüche gehen. Es wird also in Kürze bei GZSZ sehr traurig." Die neuen Folgen sind bereits abgedreht. Die Soap wird mit einem Vorlauf von sechs bis acht Wochen produziert.