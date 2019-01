Felix van Deventer: Hat er seine schwangere Freundin hintergangen?

Puh, das wird die Freundin von aber nicht gerne lesen. Ihr Liebster soll vor dem Dschungel heftig fremdgeflirtet haben!

Felix van Deventer: So reagiert Freundin Antje auf die Baby-News

Hat Felix van Deventer seine Freundin hintergangen?

Wie "Bild" jetzt berichtet, soll Felix van Deventer tatsächlich während der Beziehung ein Playmate angebaggert haben. Der GZSZ-Star soll dem -Bunny Tanja Brockmann Nachrichten geschrieben haben. "Felix hatte mich mehrfach ganz süß auf angeschrieben. Ich war ehrlich gesagt total überrascht und auch ein bisschen geschockt, als ich jetzt im Fernsehen hörte, dass er eine Freundin hat, geschweige denn Papa wird", verrät sie gegenüber "Bild".

Er wollte sich offenbar sogar mit der treffen! "Er meinte, dass wir ja gar nicht so weit auseinander wohnen. Und scherzte, dass ich gar nicht wissen wolle, was er so geplant habe", so Tanja weiter.

Zwar hat die 30-Jährige den Schauspieler abblitzen lassen. Doch für seine Freundin Antje, die aktuell sein Baby erwartet, ist das sicher eine Schock-Nachricht!

Was sagt wohl die Freundin von Felix van Deventer dazu?

Noch vor wenigen Tagen erklärte Antje, wie stolz sie doch auf ihren Freund sei und ihm auch nicht böse ist, dass er im die Baby- verraten hat. Ob sie jetzt immer noch so sehr hinter ihm steht?