Felix van Deventer: So erfuhr er von der Schwangerschaft seiner Freundin Antje

Am vierten Tag verriet Felix van Deventer im "Dschungelcamp", dass er und Freundin Antje ein Baby erwarten. Jetzt ist ein Interview aufgetaucht, in dem die beiden über die frohe Nachricht sprachen...

Im " " machte ein großes Geheimnis daraus, dass er Papa wird. Nur Kumpel verriet er die Baby-News. Dabei weiß er davon schon seit Dezember davon.

Felix van Deventer schweben im Babyglück

Kurz vor dem Abflug nach Australien gaben er und seine Freundin Antje ein süßes Baby-Interview. Die beiden haben sich über kennengelernt. "Wir haben angefangen zu schreiben. Dann haben wir Nummern ausgetauscht. Und dann haben wir uns getroffen. Daraus wurde immer mehr und mehr", erzählte sie.

Felix van Deventer: Sie ist seine neue Freundin

Mittlerweile sind die Turteltauben seit acht Monaten ein Paar. Trotzdem kam die Baby-Nachricht unerwartet. "Ansich war das Baby nicht geplant, aber trotzdem freuen wir uns total", erklärte Antje. Und Felix fügte hinzu: "Klar, war es am Anfang überraschend. Jetzt, wo es soweit ist, ist es das schönste Gefühl, dass ich mir vorstellen kann."

Antje: "Ich hatte das Gefühl, dass irgendwas nicht mit mir stimmt"

Wie er von der Schwangerschaft erfahren hat? "Es war an einem Mittwoch und eigentlich wollten wir in die Mall. Ich hatte die ganze Zeit vorher schon so ein Gefühl, dass irgendwas mit mir nicht stimmt", berichtete Antje. "Und dann habe ich den Test gemacht. Wir saßen beide auf dem Balkon und er war positiv."

Das komplette Interview gibt es heute Abend um 18:00 bei "Explosiv – Das Magazin".