Felix van Deventer: So reagiert Freundin Antje auf die Baby-News

Ja, es ist wahr! und seine Freundin Antje erwarten ihr erstes Kind. Doch wer ist die Frau, die sein Herz erobert hat?

Felix van Deventer: Antje ist die Liebe seines Lebens

Felix van Deventer ist mit seiner Freundin Antje erst seit einige Monaten offiziell zusammen. Im Juli machte das Paar seine Beziehung mit einem Knutschfoto bei offiziell. Damals sollen die beiden schon zwei Monate lang zusammen gewesen sein.

Felix van Deventer: Baby-News! Er wird Vater

Für den GZSZ-Star ist es offenbar die große Liebe. Im schwärmte der 22-Jährige: "Ich würde so gerne meiner Freundin sagen, wie sehr ich sie liebe. Das ist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Mit der ich Kinder haben werde." Und das das schon bald soweit ist, verriet er seinem Kumpel Domenico auch gleich am Lagerfeuer. Dort ließ er die süße Baby-Bombe platzen. Obwohl er, wie er selbst vorher sagte, eigentlich gar nicht darüber sprechen sollte.

So reagiert Freundin Antje

Das ihr Freund im die Baby- ausgeplaudert hat, nimmt ihm die Potsdamerin aber nicht übel. Sie meldet sich jetzt selber via Instagram zu Wort. "Da ich gerade so unzählige Nachrichten von euch bekomme, werde ich mich morgen dazu äußern. Aber eins möchte ich vorweg noch sagen, ich bin Felix überhaupt nicht böse, dass er die Bombe hat platzen lassen", schreibt die schöne Blondine in ihrer Story.

Und damit nicht genug. Antje macht ihrem Felix auch gleich noch eine süße Liebeserklärung. "ich bin so glücklich mit Felix und seine Worte haben mich zu Tränen gerührt!" Hach, wie süß!

On-Off-Liebe vor seiner Antje

Mit Freundin Antje führt Felix van Deventer einer glückliche Beziehung, die er weitgehend aus der Öffentlichkeit raushält. Doch das war nicht immer so. Bevor der Schauspieler mit der 22-Jährigen zusammen kam, führte er eine On-Off-Beziehung mit Freundin Vivien, die er durch einen Fremdflirt bei Whats App zerstörte. Das Thema wurde damals in der Presse breitgetreten.

Nun scheint der Serienstar aber endlich angekommen zu sein...