Felix van Deventer: Steigt er jetzt bei GZSZ aus?

Verlässt Felix van Deventer GZSZ? Der Sender kündigte große Veränderungen an...

Die Beziehung zwischen Jonas (Felix van Deventer) und Sophie (Lea Marlen Woitack) stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Nicht nur der große Altersunterschied sorgte für Probleme. Jonas ist der Sohn von Maren, die wiederum von Sophies Ex-Freund Leon schwanger wurde. Doch trotz aller Widerstände blieben die beiden zusammen.

Doppel-Aus für Lea Marlen Woitack und Felix van Deventer?

Das wird sich dieses Jahr jedoch ändern! Im Frühjahr wird Darstellerin Lea Marlen Woitack den Kolle-Kiez verlassen. Wie genau sie aus der Serie ausscheidet, ist noch nicht bekannt. brachte die Gerüchteküche mit dieser zweideutigen Aussage jetzt aber ordentlich zum Brodeln: "Die Beziehung von Jonas und Sophie hat keine Zukunft – zumindest in Deutschland! Was einst als kleiner Flirt ohne Verpflichtungen anfing, entwickelte sich zur großen Liebe. " Wird Jonas seine Liebste etwa begleiten? Beutetet das auch das Aus für Darsteller ?

GZSZ: Neue Liebe für Sunny?

Felix stellt sich im Dschungelcamp neuen Herausforderungen

Ganz abwegig ist die Vermutung nicht. Immerhin nimmt Felix van Deventer am aktuellen Dschungelcamp teil. Will er sich nach dem australischen Busch womöglich auf neue Projekte konzentrieren? Dazu geäußert hat sich der 22-Jährige bisher noch nicht. Vielleicht plaudert er ja noch am Lagerfeuer über seine Zukunftspläne...