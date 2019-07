Felix van Deventer: Verlässt er "GZSZ"?

Reddit this

schwebt im Baby-Glück! Am Wochenende ist sein Sohn Noah auf die Welt gekommen. Das verkündete der frisch gebackene Papa stolz auf . Doch neben all den Glückwünschen, häufen sich auch besorgte Kommentare unter dem Post. Wird Felix "GZSZ" jetzt etwa den Rücken kehren, um sich voll und ganz auf seine Vaterrolle zu konzentrieren?

So geht es für Felix bei "GZSZ" weiter

Die Fans können aufatmen! Sender gab bereits Entwarnung. "Wir haben Felix van Deventer in den kommenden Blöcken etwas reduziert, so dass er beidem gerecht werden kann. Der Zuschauer muss also nicht auf ihn verzichten und er wird sich bestens um seine kleine Familie kümmern können. Wir gratulieren ganz herzlich!", erklärte Sprecher Frank Pick.

Felix von Jascheroff: Baby Nummer 3! Er macht ein süßes Geständnis

Glückwünsche von den Kollegen

Felix Kollegen werden ihn wohl in letzter Zeit etwas weniger zu Gesicht bekommen. Trotzdem freuen sie sich für ihn. "Jaaaa! Hier auch nochmal alles erdenklich Gute und Liebe von Tante Iris!", schrieb beispielsweise Serien-Schwester Iris Mareike Steen. Serien-Mama Eva-Mona Rodekirchen kommentierte: "Endlich Oma!"