Felix von Jascheroff: Der GZSZ-Star ist Papa geworden!

Dezember, um 7.04 Uhr, einen gesunden Jungen zur Welt.

Der kleine Liam Flynn wog bei seiner Geburt 3.280 Gramm und ist 51 cm groß.

Die frisch gebackenen Eltern freuen sich bereits auf ihr erstes Weihnachtsfest als Familie: "Liam Flynn strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Lisa und ich haben das schönste und größte Weihnachtsgeschenk schon jetzt bekommen! So viel Glück kann man gar nicht in Worte fassen", schwärmt Felix von Jascheroff.

Im September hatten Felix von Jascheroff und Lisa Steiner die Schwangerschaft bekannt gegeben. Aus einer vorherigen Ehe hat der "John Bachmann"-Darsteller bereits eine Tochter.

