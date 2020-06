Felix von Jascheroff: Der GZSZ-Star wird Papa

Seit mehr als zwei Jahren sind Felix von Jascheroff und Lisa Steiner ein Paar. Sie arbeitet als Model und war unter anderem bereits in dem Männermagazin "FHM" zu sehen.

Felix von Jascheroff spielt seit 2001 die Rolle des John Bachmann in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Aus einer vorherigen Ehe hat der Schauspieler bereits eine Tochter.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!