Felix von Jascheroff: Der GZSZ-Star zeigt sein Baby!

Dabei wählt der Schauspieler einen sehr cleveren Weg. Man sieht das Kind immer nur von hinten. So kann die Öffentlichkeit zwar an Felix Familienglück teilhaben, der Kleine wird aber trotzdem vor der Öffentlichkeit geschützt.

Seit ca drei Jahren sind der deutsche Schauspieler und das Model ein Paar. Die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes im Dezember 2012 machte das Glück der beiden perfekt.

Und dieses Glück präsentiert Felix von Jascheroff auch immer wieder gerne auf seiner Facebookseite.

Gerade gestern lud der GZSZ-Star ein Foto von Freundin Lisa mit Baby Liam auf dem Arm hoch und schrieb dazu: "My Little fam...I love you honey".

Felix ist der lebende Beweis dafür, dass man als Promi durchaus sein privates Leben mit der Öffentlichkeit teilen kann, ohne alles preiszugeben.

Seine Fans können sich bestimmt noch auf weitere Schnappschüsse der süßen Familie freuen.