Felix von Jascheroff: GZSZ-John kündigt große Veränderungen an

Es war bisher kein leichtes Jahr für Felix von Jascheroff: Privat musste er die Trennung von Ehefrau Bianca verkraften, und bei GZSZ trauert er als John gerade Shirin nach. Geht es nach den Tiefschlägen endlich wieder bergauf für den Schauspieler? Nun spricht er über die Pläne für die Zukunft...

Bei GZSZ stehen in den nächsten Wochen große Veränderungen an - zumindest optisch. John überrascht in der Soap mit neuer Frisur: Er ist plötzlich erblondet. "Man kennt mich ja, ich mag Veränderungen. Es war jetzt die richtige Zeit dafür. Ich fühle mich ganz wohl", erklärte Felix von Jascheroff im GZSZ-Podcast.

Felix von Jascheroff plant neues Tattoo

Offenbar beginnt für das GZSZ-Urgestein ein neues Kapitel. Auch privat hat sich für den 37-Jährigen einiges geändert. Doch nach dem Ehe-Aus blickt er nun wieder nach vorne. "Ich kann mich nicht beklagen. Mir geht es wieder gut. Manchmal hat man eine schwierige Zeit. Das dauert. Aber ich hab es ganz gut geschafft", erklärte Felix im Podcast.