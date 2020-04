Fernanda Brandão: Mit diesen drei Tipps zur Traumfigur!

Reddit this

Im Handumdrehen zur Bikini-Figur! Fernanda Brandão verrät uns ihre drei Tipps und Tricks, wie sie sich in Shape hält!

Isabel Edvardsson: Fitness für den Alltag! Auf diese Tipps schwört die Tänzerin!

So hält sich Fernanda fit

Wie Fernanda nun im Interview mit "InTouch-Online" berichtet, ist für sie ein ausgewogenes Workout das A und O. So erklärt sie über ihre Fitness-Routine: "Ich beginnen jeden Tag Live auf mit einem Yoga Flow. Danach folgt eine Kraft oder Cardio Einheit. Im Augenblick mache ich so viele Lives, dass ich nicht zusätzlich noch trainieren muss." Sie ergänzt: "Normalerweise trainiere ich unregelmäßig wegen der Arbeit und der Reisen. Versuche aber mindestens 3-4 Mal die Woche zu trainieren. Wenn es Fernanda nicht schafft, regelmäßig Sport zu treiben, hat sie allerdings drei Fitness-Tipps, die auch ihre Fans super in ihren Alltag integrieren können.

Mit diesen drei Tipps zur Traumfigur

"Nutze jede Treppe und jedes Gewicht im Alltag bewusst! Auch im Sitzen kann man sein Körpergefühl trainieren. Konzentriere dich darauf Immer wieder kleine Muskelgruppen zu aktivieren.", erklärt Fernanda über ihre Alltags-Fitness-Skills. Mit ein paar einfachen Tricks kann man somit auch ohne große Anstrengung seinen Körper in Form bringen! Der kann also kommen...

Dieses Workout ist super für zu Hause!