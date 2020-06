Fernanda Brandao zeigt ihren krassen Sixpack-Bauch

Dass an der Ex-DSDS-Jurorin kein Gramm Fett zu viel ist, dürfte wohl niemanden überraschen. Dennoch sorgte Fernanda Brandao jetzt für ziemlich großes Aufsehen, als sie auf der Fitnessmesse FIBO in Köln ihren Waschbrettbauch enthüllte.

Die gebürtige Brasilianerin ist nicht nur gertenschlank - sondern auch mega-muskulös! Den knackigen Body verdankt sie angeblich ihrem eigenen Workout "Ginga". "Ich trainiere drei, vier Mal die Woche, nicht mehr", verriet Fernanda Brandao gegenüber "bild.de".

Allerdings haben ihre extremen Muskeln anscheinend nicht nur Vorteile. "Männer sind eingeschüchtert. Vor allem die Männer, die selber nicht so trainiert sind", erklärt sie. An ihrem Körper möchte sie dennoch nichts ändern. "Ich fühle mich fit und gesund", betont die ehemalige "Hot Banditoz"-Sängerin.