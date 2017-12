Feuer im Ferienhaus: Brandstiftungs-Schock bei den Geissens

Fast hätte es bei den Geissens ein großes Unglück gegeben! Am Samstagvormittag brannte es plötzlich in ihrem Ferienhaus im französischen Valberg. Das Haus wurde zu großen Teilen aus Holz gebaut und kostete das Ehepaar rund 1 Million Euro.

„Das war ein heftiger Schlag für uns so kurz vor Weihnachten“, erklärt Carmen Geiss schockiert. Der Brand brach direkt am Haus aus und die Feuerwehr musste anrücken, um gemeinsam mit Robert Geiss das mannshohe Feuer zu löschen. „Wir dachten schon, jetzt brennt gleich unser Haus mit dem Weihnachtsbaum und den Geschenken nieder“, so Carmen weiter. „Wären wir eine halbe Stunde eher aufgebrochen, wäre unser Haus wohl abgebrannt.“ Nur durch die Geruchsbildung wurde Papa Robert auf die Flammen aufmerksam – zum Glück!

Die Polizei und die Feuerwehr gehen von Brandstiftung aus, weshalb die Geissens sofort Anzeige erstattet haben. „Das Feuer hat einer gelegt, das ist klar“, erklärt Carmen. „Das ist ganz bewusst an dieser Stelle angezündet worden. Sonst hätte es sich nicht so schnell entwickelt.“ Wer ihnen auf so eine hinterlistige Weise schaden wollte, kann die glamouröse Millionärsgattin sich nicht erklären. „Das muss ein Geisteskranker gewesen sein. Wir verstehen uns mit allen im Ort gut. Aber ich muss nochmal überlegen. Der Schock sitzt uns allen ja noch in den Knochen.“