Fifty Shades of Grey: Intime Geheimnisse aufgedeckt

Pssst, streng geheim! Pünktlich zum Filmstart enthüllt InTouch schlüpfrige Details, die bisher kaum einer kannte...

Endlich dampft es wieder im Kinosaal: Seit dem 8. Februar läuft der dritte „Fifty Shades of Grey“-Teil „Befreite Lust“ – inklusive pikanter Bettszenen im berühmten „Red Room of Pain“! Die Story rund um SM-Liebhaber Christian Grey und seine naive Gespielin Anastasia Steele ist zwar nicht unbedingt spannend und den Fans der Bücher schon bekannt – InTouch hat trotzdem sex, äh, sechs intime Geheimnisse aufgedeckt. Nur eine Frage bleibt am Ende noch unbeantwortet: Wird es vielleicht doch einen vierten Teil geben??? Die Stars des Films Jamie Dornan und Dakota Johnson wären nicht abgeneigt, die Autorin der Romane E. L. James könnte sofort mit neuen Storys loslegen, und die Fans, die hätten auch – ähm – große Lust...

