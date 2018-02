"Fifty Shades of Grey"-Star Arielle Kebbel: Ihre Schwester wird vermisst

"Fifty Shades of Grey"-Star Arielle Kebbel: Ihre Schwester wird vermisst

Eigentlich hat "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin Arielle Kebbel (32) gerade allen Grund zur Freude. Denn: Der dritte Teil des beliebten Kino-Films läuft gerade in etlichen internationalen Kinos an.

Auf den Filmtrubel kann sich die 32-Jährige gerade aber nicht wirklich konzentrieren. Ihrte große Schwester Julia (36) wird bereits seit Ende Januar in Los Angeles vermisst.

Arielle Kebbel bittet ihre Instagram-Follower um Hilfe

Auf Instagram bittet Arielle Kebbel ihre Fans verzweifelt um Hilfe: Sie ruft dazu auf, die Augen aufzuhalten und sie oder die Behörde zu kontaktieren, falls jemandem etwas auffällt.

Arielle Kebbels Schwester ist seit dem 31. Januar verschwunden

"Ich danke euch allen so sehr für die Unterstützung. Wir sind so dankbar", schreibt die Schauspielerin auf Instagram. Dazu postet sie eine Beschreibung ihrer Schwester und deren Hundes, mit dem sie gerade Gassi war, als sie verschwand.

Die beiden sind am 31. Januar gegen 23 Uhr in Los Angeles verschwunden.