Filmlegende Artur Brauner ist tot!

Große Trauer in der Filmwelt! Artur Brauner ist tot! Wie nun durch die Nichte des Filmstars bekannt gegeben wurde, verstarb der 100-Jährige am vergangen Sonntag in Berlin.

Artur Brauner ist friedlich eingeschlagen

"Wir sind alle in tiefer Trauer. Mein Onkel ist nach dem Frühstück friedlich eingeschlafen – mit einem Lächeln auf den Lippen. Wir haben uns alle von ihm verabschieden können. Er hatte so ein schönes Leben", erklärte Sharon Brauner, die Nichte von Artur Brauner, gegenüber "Bild". In vier Wochen hätte der Jahrhundert- -Mann seinen 101. Geburtstag gefeiert. Wie es heißt, soll die Legende einen Schwächeanfall nicht überlebt haben.

Artur Brauner verantwortete rund 300 Filme

"Der brave Soldat Schweijk" (1960), "Die weiße Rose" (1982) und "Hitlerjunge Salomon" (1990), sind nur einige der Werke, in denen Artur Brauner mitwirkte. In den 1960er Jahren produzierte er ebenfalls zahlreiche "Karl May"-Filme, durch die unter anderem zum Film-Star wurde. So pflege er auch eine tiefe Freundschaft zu Brice und seiner Frau Hella.