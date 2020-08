Fiona Erdmann: Das Baby ist da!

Via Facebook lässt Gerd Erdmann nun die süße Bombe platzen und berichtet seiner Community, dass Fiona einen süßen Jungen zur Welt gebracht hat. Wie es in dem Post heißt, wurde der kleine Prinz bereits am 03. August geboren. Gerd Erdmann schreibt: "Jetzt Doppel-Opa ... Fiona hat soeben einem kräftigen Jüngling das Leben geschenkt. Mutter... Kind... Vater... alle wohlauf... auch Opa!" Wow! Was für Hammer-Neuigkeiten, die von den treuen Fans von Fiona nicht lange unentdeckt bleiben.