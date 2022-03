Fiona Erdmann: Ehrliches Baby-Update! "Wie krass ist das bitte?!"

Das Ganze hat jedoch ebenfalls einen bitteren Beigeschmack, denn dass ihr Baby gesund und muter das Licht der Welt erblicken wird, ist für Fiona nicht selbstverständlich. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes im August 2020 erlitt das Model im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt. Umso schöner, dass die 33-Jährige in ihrer jetzigen Schwangerschaft trotz der schmerzlichen Vergangenheit so positiv in die Zukunft blicken kann. Bleibt ihr und Partner Mohammed nur alles Gute für die bevorstehende Geburt und eine tolle Kennenlernzeit mit ihrem süßen Familien-Zuwachs zu wünschen.

