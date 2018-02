Fiona Erdmann: Rührendes Comeback! Jetzt spricht sie endlich Klartext

Man hat schon lange nichts mehr von der ehemaligen "GNTM"-Kandidatin Fiona Erdmann gehört. Früher trat sie noch in vielerlei TV-Formaten auf, doch heute ist es, bis auf ein paar "Instagram"-Posts, ruhig um sie geworden.

Fiona Erdmann hatte die sozialen Medien satt

Nach dem Tod ihrer Mutter, musste sich das Model im Sommer letzten Jahres auch von ihrem Ex-Mann verabschieden, der bei einem Motorradunfall ums Leben kam. Zwei Schicksalsschläge, die sich nicht einfach so verabreiten lassen. Zu Fionas Trauer kam aber auch noch ein Berg an Arbeit, der bewältigt werden musste: das Ausräumen des Hauses ihrer Mutter und der gemeinsamen Wohung von ihr und ihrem Ex-Mann. Zusätztlich hat sich die Power-Frau noch mehr in ihren Job gestürzt und ist selber ganze zwei Mal, mit etlichen Kartons und Koffern, umgezogen.

Derzeit wohnt Fiona in Berlin. Doch das soll auch nur ein Zwischenhalt in ihrer weiteren Laufbahn sein. In ihrem neusten Post zeigt sie sich auf den Treppen ihrer neuen Wohnung und entschuldigt sich darunter bei ihren Fans, dass sie sich schon so lange, so wenig Zeit für diese genommen hat "...seit Monaten, ja fast schon 2 Jahren, schreibt das Leben leider meinen Plan.", erzählt die 29-Jährige auf ihrem Instagram-Profil.

Fiona Erdmann: Es geht wieder bergauf!

Doch das soll sich zukünftig alles ändern. Zwar möchte sie noch nicht preisgeben, wo sie in Zukunft sein wird oder was genau auf ihre Fans wartet, aber Fiona verspricht, dass es auf jeden Fall spannend werden wird.