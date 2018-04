Fiona Erdmann: Wundervolle Neuigkeiten!

Schon seit zehn Tagen rätseln die Fans von Model und Ex-Dschungelkandidatin Fiona Erdmann (29): Was verheimlicht sie nur? Was kann es nur sein, das sie so geheimnisvoll ankündigt? Jetzt kommen ihre Follower der Sache wohl langsam näher...

Fiona Erdmann spricht über ihre Hoffnungen nach dem Tod

Fiona Erdmann: Tolle News!

Sie hatte es wirklich nicht leicht im Leben. Im Januar 2016 ist ihre geliebte Mutter verstorben und im letzten Jahr ihr Ehemann. Wie tragisch! Aber immer hinter ihr: die treuen Fans, die Fiona stets nur das Beste wünschten. Und das könnte der schönen Brünette, die in der zweiten Staffel von "Germanys Next Tomodel" den vierten Platz belegte, jetzt zum Greifen nah sein!

Fiona Erdmann: Es geht bergauf

Zu ihren tollen Fotos schreibt sie: "Ich konzentriere mich gerade voll und ganz auf mein 'neues Leben'. Und das ist wirklich krass turbulent! Was gerade alles passiert ist so wahnsinnig spannend, aufregend, emotional, anstrengend, fordernd, verrückt und für mich manchmal kaum zu realisieren. In ein paar Tagen ist es endlich soweit und ich werde euch nach langer langer Wartezeit und Geheimniskrämerei erzählen, was eigentlich los ist."

Klar, dass das die Gerüchteküche brodeln lässt! In ihrer Instagram-Story postet sie ihren trainierten Bauch - die Fans vermuten, dass sie eine Kooperation mit einem Fitness-Laben ergattert haben könnte. Das wäre für das Model endlich ein Schritt, mit dem sie vielleicht ihre Vergangenheit ein Stück weit hinter sich lassen könnte...