Fit wie Sarah Lombardi: Sie verrät ihre besten Diät-Tricks!

Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass Sarah Lombardi eine richtige Sportskanone ist. Wie gut sie sich bewegen kann, stellte sie bereits in Shows wie "Let's Dance" und "Dancing on Ice" unter Beweis. Doch auch privat legt die Sängerin großen Wert darauf, ihren Körper fit zu halten und in Form zu bringen. Auf Instagram verrät sie nun ihre besten Diät-Tricks!