FKA Twigs: Robert Pattinson-Ex Kristen Stewart "soll die Fresse halten"!

Allerdings setzt sie auch direkt nach, dass es nicht an Robert lag, sondern einfach die Umstände. Der hohe Anspruch an die Szene, perfekt zu sein hat die Dreharbeiten zur Qual für Kristen gemacht.

Pattinson-Verlobte FKA Twigs wollte das aber wohl unbedingt als Angriff sehen und hat sich direkt hochgespult.

Wie ein Insider dem amerikanischen Magazin "OK" gegenüber verriet, beschimpfte die Rapperin Kristen Steward via SMS: "Sie schickte Kristen eine Nachricht, damit sie ,die Fresse' bezüglich Robert hält, weil sie das Recht verspielt habe, öffentlich über ihn zu sprechen, nachdem sie in das Auto mit Rupert Sanders stieg."

Au weia, da kann man wohl gespannt sein, ob die Zickereien noch größere Wellen ziehen. Möglicherweise wird der nächste Streit ja auf Twitter ausgetragen... Denn FKA Twigs scheint eine ordentliche Wut auf ihre Vorgängerin haben.