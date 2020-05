Florian Silbereisen: Abserviert in aller Öffentlichkeit! Er steht wieder allein da

Das muss weh tun! (38) wurde bitter verraten! Und zwar ausgerechnet von -Sieger Ramon Roselly (26), den er als Juror in der Sendung tatkräftig unterstützt hat…

Der Gewinner der 17. Staffel wurde jetzt in einem Interview gefragt, mit wem er lieber essen gehen würde: mit Florian oder dessen Ex (35). Und Ramon entschied sich für die Schlager-Königin! „Eher mit einer Frau. Ist klar, oder?“, rechtfertigte er seine Wahl.

Aber wie kann der neue Bühnen-Star dem Moderator das nur antun? Wo er doch weiß, wie sehr der offenbar immer noch an seiner Ex hängt! Ramon war schließlich live dabei, als Flori zugab, dass er immer noch Umzugskisten bei ihr stehen hat und in den höchsten Tönen von der schönen Blondine schwärmte!

Florian Silbereisen leidet noch immer

Dass Ramon ihn wirklich so hintergehen und mit der Frau SEINES Herzens essen gehen würde, dürfte für Flori ein Stich ins Herz sein! Was das Ganze so schlimm macht: Florian war von Anfang an auf Ramons Seite. Er schenkte ihm sogar seine „rote Glücksunterhose" gegen die Nervosität und fand stets nur lobende Worte für ihn. Sicher verdankt er seinen Sieg auch zum Teil Florian.

Florian Silbereisen: Lebenstraum geplatzt! Er steht vor den Scherben seines Glücks

Der Traumschiff-Kapitän wollte ihm helfen, seine Karriere weiter voranzubringen. Ramon wurde bereits als neues Klubbb3-Mitglied gehandelt.

Liegen die gemeinsamen Pläne jetzt auf Eis? Weil Florian ihm nicht verzeihen kann?