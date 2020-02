Florian Silbereisen: Alles aus! Er steht wieder alleine da

Reddit this

Was ist bloß bei Florian Silbereisen und Sarah Lombardi los? Seit Wochen hat man die beiden nicht mehr gemeinsam gesehen. Und nun heißt es auch noch aus ihrem Umfeld: Sie gehen getrennte Wege!

hat offenbar mit einem anderen Mann angebandelt. Bereits im Januar amüsierte sich die Sängerin mit einem Unbekannten im romantischen Ägypten-Urlaub. Jetzt kam heraus: Es war Fußballer Julian Büscher (26) – mittlerweile zeigen die beiden sich auch öffentlich ganz vertraut.

Armer . Wie muss er sich nun fühlen? Schließlich hatte man ihm so gewünscht, dass er mit Sarah eine gemeinsame Zukunft planen kann und nach dem Liebes-Aus mit (35) wieder glücklich wird. „Ich hatte immer den Wunsch, eine Familie zu gründen“, verriet er erst kürzlich in einem Interview.

Florian Silbereisen steht wieder alleine da

Zurzeit stürzt sich der Entertainer in die Arbeit. Gerade kam er von einem „Traumschiff“-Dreh und tourt nun mit „Das große Schlagerfest XXL. Die Party des Jahres 2020“ durch die Lande. Ob die beiden doch noch einmal zusammenfinden, wird die Zukunft zeigen.

Es wäre ihnen zu wünschen, schließlich begann alles so romantisch. Vor über einem Jahr lernten sie sich in einer Schlagershow von Florian kennen. Kurz darauf soll er sie aufs -„Traumschiff“ geholt haben. Und Sarah schwärmte: „Er ist ein so liebenswerter Mensch!“. Fans und Freunde hoffen nun, dass die beiden zusammenkommen.

