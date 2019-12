Florian Silbereisen: Also doch! Er hat sein neues Glück gefunden!

Kein Sicherheitsnetz, keine klaren Vorgaben. Mutig dem Ungewissen entgegengehen. Mit diesem Leitsatz könnte (38) ins kommende Jahr starten. Ein Motto für einen Neuanfang! Direkt im Januar wird es spannend für den Moderator. Dann stellt er mit seiner -„Überraschungsshow“ ein komplett neues Fernsehformat vor. Etwas, dass so noch nicht existierte. „Da gibt es vorher keine einzige Probe, die ganze Show ist eine Überraschung“, erklärt Flori begeistert. Doch für den Vollprofi kein Problem.

Florian Silbereisen wagt einen Neuanfang

Er freut sich auf die Herausforderung und darauf, neue Wege zu gehen. Denn nach der Trennung von (35) im vergangenen Dezember musste er sein Leben erst einmal neu sortieren. Trennung in Freundschaft hin oder her. Das Ende einer großen Liebe wiegt schwer, muss erst bewältigt werden. Und Florian Silbereisen tat dies auf seine eigene Weise. Die Devise: Ablenkung! Voller Tatendrang stürzte er sich in die Arbeit. Sein Fleiß wird belohnt. Nicht nur, dass er seinen ARD-Vertrag für vier Jahre verlängerte. Auch für das stehen weitere Drehs an. Dann steuert Silbereisen wieder als „Traumschiff“- Kapitän Max Prager fremde Länder an.

Florian Silbereisen und Sarah Lombardi: JA, ihre Leidenschaft hat gesiegt!

Und noch eine Besonderheit wartet 2020 auf den Moderator: Mit „Das große Schlagerfest XXL“ ist Flori von Februar bis Mai live auf DeutschlandTour. Besucht 26 Städte und wird dort das Publikum mit Witz und Niveau in seinen Bann ziehen. 2020 wird ein Neuanfang. Und Florian Silbereisen hat – zumindest beruflich – sein Glück gefunden.

Im Video seht ihr, was wirklich mit seiner "Traumschiff"-Kollegin läuft: