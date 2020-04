Florian Silbereisen: Aus und vorbei! Er hat alles verloren!

Reddit this

Oh je! Traurige Neuigkeiten von Florian Silbereisen...

Armer Florian! Eigentlich wollte der Star lediglich einen Schnappschuss von sich bei den "Traumschiff"-Dreharbeiten teilen. Doch die Fan-Resonanz darauf ist alles andere als positiv...

Florian Silbereisen in der Wüste

Via postete Florian nun ein Bild von sich, auf dem er zu sehen ist, wie er im Rahmen der "Traumschiff"-Dreharbeiten mit Schauspielkollegin Barbara Wussow die Wüste durchquert. Dazu kommentiert der Schlagerstar: "Für die heutige 'Traumschiff'-Folge durfte ich mit Barbara Wussow zum ersten Mal in der Wüste snowboarden (...)." Doch während sich der Star sonst stets auf die Unterstützung seiner Fans verlassen konnte, zeigen die sich von dem Foto überhaupt nicht begeistert...

Florian Fans kritisieren den Schlagerstar

"Das mit den Snowboards in der Montur ist die Entschädigung dafür, dass sie heute keine Herz-Transplantierten haben" sowie "Gab es die Pornobrille für den Flori im Angebot?", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Foto von Florian finden lassen. Autsch! Was der Schlagerstar davon denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab er dazu noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass er sich die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...

