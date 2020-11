Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Aus und vorbei! Schock nach den Liebes-Gerüchten

Sieht so aus, als hätte der 39-Jährige einfach kein glückliches Händchen bei den Frauen. Erst servierte ihn Helene Fischer ab, und nun verläuft auch noch seine Schwärmerei für Beatrice Egli im Sande. Und das ausgerechnet in der Adventszeit! Sieht so aus, als würde Flori nicht nur ein Weihnachtsfest als Single bevorstehen - sondern nun auch ohne seine Lieblings-Kollegin...

Doch eine Tatsache dürfte ihn beruhigen: Alexander Klaws ist in festen Händen, dürfte somit kein Mann für Beatrice sein. Eine kleine Liebes-Chance besteht also doch nicht...