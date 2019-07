Florian Silbereisen: Auszeit aus einem ganz besonderen Grund

Eine große Überraschung war es für die Fans, als sich und (37) nach ihrem traurigen Liebes-Aus wieder annäherten, sogar öffentlich voneinander schwärmten! Geht der gemeinsame Weg für sie doch weiter? Können die beiden ihre einstigen Zukunftspläne als Paar doch noch erfüllen? Viele wünschen sich das.

Doch nun die unerwartete Wende: Florian ist weg! Wie "Das Neue Blatt" erfuhr, will sich der neue, viel kritisierte „Traumschiff“-Kapitän eine mehrwöchige Auszeit nehmen. Abtauchen. Abstand finden. Zum einen sicherlich von stressigen Drehtagen, die hinter ihm liegen. Es wäre aber auch nicht verwunderlich, wenn Flori nach den privaten Turbulenzen der letzten Monate mal Zeit für sich brauchen würde: Erst schlug die Verkündung des Liebes-Aus hohe Wellen. Dann ein emotionaler Auftritt des Ex-Paares, bei dem sich einige Beobachter sicher waren: Da sind noch jede Menge Gefühle mit im Spiel! So vertraut, so liebevoll, wie Helene und Flori miteinander umgingen – konnte ihre lange Liebe da wirklich am Ende sein?

Florian Silbereisen macht eine Pause

Die Sängerin selbst sorgte zusätzlich für Aufregung, als sie – inmitten ihrer derzeitigen kreativen Pause – bei einem Privatkonzert über die Liebe sinnierte, in der man manchmal „machtlos“ sei, was „wunderschön so“ wäre. Eine Anspielung auf ihren neuen Lebensgefährten (34)? Oder ein Blick zurück auf ihr Leben mit Flori, der ihr, wie sie einmal sagte, „einfach Sicherheit und Liebe und Wärme“ gab und „in schwierigen Momenten, in schwierigen Zeiten“ auch „wirklich immer da“ war? Fakt ist: Nun ist Flori in diesem ganzen Chaos erst einmal weg. Weit weg. Es scheint, als brauche nicht nur Helene Zeit, um ihr Gefühlsleben zu ordnen…

Helene Fischer: Verdächtige Wölbung! Neues Foto heizt Gerüchteküche an

Welche Antworten er während seiner Auszeit finden wird, bleibt abzuwarten. Dass Florian Silbereisen in aller Ruhe seine Gedanken sortieren möchte, ist jedenfalls sicher ein guter Grund für einen Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Ob auch Helene Fischer ihre Pause nutzt, um ihr Privatleben zu überdenken? Die Karten wurden neu gemischt, nun müsse sie sehen, was sie daraus mache, deutete Helene im November an. Bald wird sich zeigen, zu welchen Antworten Helene und Florian finden werden...

Ein Foto von Helene Fischer mit einer verdächtigen Wölbung sorgt gerade bei den Fans für Furore: