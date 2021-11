Florian Silbereisen: Babysensation!

Auch wenn Florian seit der Trennung von Helene Fischer nach wie vor solo durchs Leben geht, hat er den Glauben an die große Liebe und eine eigene Familie nicht aufgegeben. Definitiv keine große Überraschung! So ist es auch kein Geheimnis, dass Florian ein absoluter Familienmensch ist. Das Helene schwanger ist, ist somit auch für ihn ein ganz besonderes Lebensereignis. Gegenüber "Bild" erklärt er: "Ich kann Helene und auch Thomas nur ganz herzlich gratulieren und von Herzen das Beste wünschen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Florian freut sich aus tiefstem Herzen für seine Ex-Freundin und deren Freund Thomas Seitel! Doch will Florian auch eigene Kinder haben? Er ergänzt: "Vielleicht irgendwann – wenn Gott es will." Nach einem "Nein" klingt das jedenfalls nicht! Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, dass Florian noch die richtige Frau fürs Leben findet, mit der auch er seine Familienplanung vorantreiben kann!