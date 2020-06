Florian Silbereisen bangt um Helene Fischers Leben!

Doch der Versuch, ihr Tourneeprogramm Jahr für Jahr noch spannender zu gestalten, könnte sie bald ihr Leben kosten! Lebensgefährte Florian Silbereisen hat allen Grund zur Sorge.

In ihre neue Show hat Helene jetzt eine Artistik-Showeinlage integriert, mit der sie alle bisherigen Shows toppen will. Dabei rotiert sie in luftiger Höhe in einem Wahnsinnstempo an zwei Turnringen. Was sonst nur geübte Artisten wagen, mutet sich jetzt auch die schöne Schlagersängerin zu – und erntet dafür Kritik. Denn bei ähnlich gewagten Einlagen sind in den letzten Jahren schon mehrere professionelle Turner tödlich verunglückt.