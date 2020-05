Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jaa, jetzt ist es offiziell!

Seit einigen Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli auch fern ab der großen Show-Bühne eine enge Freundschaft verbinden soll. Doch während sich Florian und Beatrice dazu stets weitestgehend bedeckt hielten, könnte ein jetzt aufgetauchtes Foto Klarheit verschaffen...

Florian teilt intimen Schnappschuss

Via postet nun ein Foto, welches nicht nur bei seinen Fans für jede Menge Aufmerksamkeit sorgt. Florian ist nämlich zu sehen, wie er sich scheinbar in seinem Bett fotografiert hat und dabei verschmitzt in die Kamera blickt. Dazu kommentiert der Sänger: "Ein bisschen entspannen und ein bisschen erinnern an 25 Jahre Feste-Shows (...)." Definitiv ein intimer Einblick! Doch damit nicht genug! Bei einem Blick in die "Gefällt mir"-Funktion sticht vor allem ein Name ins Auge: !

Die Fans von Florian sind begeistert

Wie unter dem Foto deutlich wird, ist es für Beatrice scheinbar kein Problem, ihre Freundschaft zu Florian öffentlich zu machen, sodass sie ihre Anerkennung gegenüber dem Star mit einem "Gefällt mir" kommentiert. Und auch Florians treue Community ist sichtlich begeistert von dem Schnappschuss. So kommentieren sie: "Du siehst mal wieder so süß aus, Flo" sowie "Hallo Florian. Du bist ein sympathischer Kerl." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...

