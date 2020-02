Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jetzt packt SIE über ihre Beziehung aus!

und kennen sich schon seit Jahren. Die Chemie stimmte auf Anhieb. Werden die beiden jetzt etwa das neue Schlager-Traumpaar?

Beatrice Egli packt über ihren Beziehungsstatus aus

Im Interview mit "Das Neue Blatt" klärt Beatrice jetzt auf: "Die Gerüchte, dass zwischen uns mehr sein könnte, kenne ich. An denen ist aber nichts dran. Florian ist für mich ein ganz lieber Kollege, aber mehr nicht." Wie schade!

Florian Silbereisen: Jetzt bricht sein Lügenkonstrukt zusammen!

Aktuell ist Beatrice Single, würde sich aber gerne wieder verlieben. "Ich liebe immer sehr intensiv. Ich bin so ein richtiges Liebespaket: Ich gehe in der Beziehung total auf, bin da und würde auch meine beruflichen Termine so organisieren, dass genügend Zeit für Zweisamkeit bleibt", erzählt sie. Eine Online-Singlebörse kommt für Beatrice allerding nicht infrage. "Ich mag den direkten Kontakt zu Menschen. Und ich brauche diesen Moment, in dem man jemanden trifft und es funkt. Ohne Worte, es passiert einfach."

Beatrice Egli wartet auf ihren Traummann

Würde die Schlagersängerin denn auch einen Kollegen daten? "Klar. Ich finde: Wenn es der Richtige ist, kann er beruflich machen, was er will. Künstler, Maurer oder Anwalt – das ist mir völlig egal. Und in der Liebe ist es bei mir so: Entweder bin ich Single oder voll und ganz in einer Beziehung – zu 100 Prozent." Vielleicht hat Florian ja doch noch noch eine Chance...

