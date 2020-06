Florian Silbereisen: Bewegende Beichte! Jetzt redet er sich alles von der Seele

Wenn Florian Silbereisen (38) in seiner Heimat Tiefenbach in Bayern zu Besuch ist, geht ihm das Herz auf. Hier kommt er zur Ruhe, trifft alte Bekannte wieder und seine geliebte Familie. Dann ist er nicht der Moderator oder der „Traumschiff“-Kapitän, sondern einfach nur der Flo oder der „Quetschie“ – weil er Harmonika spielt. Als Erstes muss er den Abwasch machen – wie alle anderen auch – und dann legt er sich aufs Sofa, liest ein Buch oder schaut Fernsehen. Die glitzernde Show-Welt ist plötzlich ganz weit weg. In einem Interview hat der 38-Jährige jetzt verraten, dass er seine Wurzeln heute mehr schätzt denn je. Denn sie geben ihm Kraft.