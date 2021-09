Florian Silbereisen: Bitter, was er jetzt verkraften muss

"Heute mal nicht! Ist ja nur eine Wiederholung und langsam ist es nicht mehr so schön wie früher, weil immer die Gleichen da sind und immer das selbe Lied kommt, am Anfang bei jeder Show" sowie "Werde es mir noch einmal anschauen", sind nur einige der Negativ-Kommentare, die sich unter dem Post von Florian finden lassen! Autsch! Definitiv harte Worte, die an Flori sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass der Ex von Helene Fischer alles dafür gibt, um seine Fans glücklich zu machen.

Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Florian die Kritik nicht all zu sehen zu Herzen nimmt! Widersache gibt es schließlich immer...