Florian Silbereisen: Bittere Beichte - Er vermisst Helene so sehr

Es sind nur zwei kurze Sätze im TV-Interview, doch sie lassen tief in Florian Silbereisens Seele blicken: "Ich glaube, was wir alle gelernt haben … dass es alleine nicht so schön ist auf der Welt und dass man Nähe braucht. Das ist so"“ Auch die geknickte Miene, die diese Aussage begleitete, sprach Bände. Kein Wunder, seit fast drei Jahren hat Florian keine Partnerin mehr an seiner Seite, und für Singles ist die Isolation durch die Pandemie besonders schwer zu ertragen. Zu Hause ist niemand zum Reden, und durch die Kontaktbeschränkungen hat man als Solo-Haushalt auch nur sehr begrenzte Möglichkeiten, Gesellschaft zu finden. So etwas ist immer bedrückend, erst recht aber, wenn wie bei Flori ein runder Geburtstag ansteht. "Ich hoffe sehr, dass ich meinen 40. zumindest mit ein paar lieben Freunden verbringen darf", gestand er verzagt laut "Closer". "Und das Ganze am liebsten ohne Abstand." Wenigstens die engsten Vertrauten mal wieder umarmen zu können, das würde schon helfen – zwischenmenschliche Wärme nimmt dem Alleinleben den Stachel.