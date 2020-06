Florian Silbereisen: Bittere Demütigung in aller Öffentlichkeit!

Obwohl sich Andrea Kiewel und Florian Silbereisen eigentlich super verstehen, lassen sie es sich nicht nehmen, sich bei ihrem Treffen ein wenig auf die Schippe zu nehmen. So erklärt Florian: "Ich wäre normalerweise jetzt auf dem Traumschiff, aber ausnahmsweise hat man mir eine Sondergenehmigung gegeben, dass ich herkomme und erst heute Abend drehe, weil man mir gesagt hat: Diesen ganz besonderen Fersehmoment, den darfst du miterleben: Kiwi hält die Luft an! Also was will man mehr!" Im weiteren Verlauf der Show wird die Moderatorin nämlich unter Wasser die Luft anhalten müssen." Autsch! Das hat gesessen. Doch Andrea schlägt zurück: "Und sie merken's liebe Zuschauer, Florian Silbereisen ist gar nicht so nett." Hoppla! Sorgen müssen sich ihre Fans wegen der Stichelei jedpch nicht machen! So brechen beide kurz danach in Lachen aus.