Oh je! Bittere Neuigkeiten für Florian Silbereisen! Obwohl der Star schon jetzt in den Startlöchern für sein "Traumschiff"-Debüt steht, will ihm nun ein Kollege seinen Kapitäns-Job streitig machen...

Armer . Seitdem bekannt gegeben wurde, dass er als neuer "Traumschiff"-Kapitän Ende dieses Jahres in See stechen wird, muss er einen Tiefschlag nach dem anderen verkraften. So auch jetzt...

Michelle erteilt Florian Silbereisen eine Abfuhr

Erst vor einigen Tagen wendete sich Schlagersängerin an die Öffentlichkeit und berichtete, dass für sie eine Rolle auf dem "Traumschiff" absolut nicht in Frage kommt. Der Grund: Michelle vertritt die Ansicht, dass sie für eine "Traumschiff"-Rolle zu viele "Ecken und Kanten hat". Für Florian definitiv eine erschütternde Neuigkeit. Schließlich verbindet die beiden eine ganz besondere Freundschaft. Doch damit nicht genug...

Dieser Schlagerstar ist scharf auf die Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns

Wie nun durch "Freizeitwoche" berichtet wird, soll der beliebte -Doktor Hans Sigl ernsthaft darüber nachdenken, seine Arztkittel an den Nagel zu hängen. Für seine Zukunft habe er allerdings schon einen Plan. So erklärt Hans Sigl, dass er sich gut vorstellen könnte, irgendwann mal in die Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns zu schlüpfen. Autsch! Ist Florians neuer Job somit in Gefahr? Wohl kaum! So erklärt Hans weiter: "Wenn ich Mitte 70 bin, dann mach ich das." Ein Glück, dass Hans davon noch über 20 Jahren trennen. Florian kann also unbesorgt sein...